الإعلان في اليمن عن تشكيل مجلس موحد للمحافظات الشرقية

أُعلن في مدينة سيئون بحضرموت عن اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن "للإسهام في تحقيق تطلعات وأهداف أبنائها العادلة"، وذلك بعد أيام من بيان لأكثر من 200 شخصية تطالب بتمثيل ندي في أي تسوية سياسية.

وأكد بيان الإعلان -الذي تلاه رئيس اللجنة عبد الهادي التميمي- أن المجلس مشروع سياسي ومجتمعي يهدف إلى توحيد جهود المحافظات الأربع "حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى" في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ الساعية للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى، حسب البيان.

كما أكد البيان أن المجلس الموحد للمحافظات الشرقية "سيكون مشروعا سياسيا ومجتمعيا فاعلا ورافعة للإقليم الواعد ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية".

وأشار التميمي إلى أن انبثاق لجنة تحضيرية عن الهيئة التأسيسية منوط بها استكمال اللوائح والنظام الأساسي وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية ورسم السياسات والأهداف العامة.

وأوضح أن اللجنة التحضيرية ستوزع إلى 4 فرق عمل هي الفريق الفني وفريق الاتصال والعلاقات والفريق الإعلامي وفريق تنمية الموارد.

وكشف أن اللجنة التحضيرية البالغ قوامها 47 عضوا ستعقد اجتماعها خلال أسبوعين مع استمرار فرقها الأربع في العمل لمدة أقصاها 45 يوما يعقبها عقد الهيئة التأسيسية اجتماعها التأسيسي لإشهار رئاسة المجلس من رئيس ونواب وأمانة العامة وفقا لأجندة وجدول أعمال اللجنة التحضيرية.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أيام على بيان صادر عن أكثر من 230 شخصية سياسية وقبلية وأكاديمية وعسكرية وقيادات نسوية وشبابية من المحافظات الشرقية، والتي شددت من خلاله على ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء المحافظات الشرقية في أي تسوية سياسية.

كما يرى مراقبون أن إعلان اللجنة يعد ضربة موجعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي فشل في السيطرة على تلك المحافظات خلال السنوات الماضية.