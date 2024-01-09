إصابات بغارة إسرائيلية أثناء تشييع جنازة قيادي بحزب الله

قال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ بلدة خربة سلم في جنوب لبنان أثناء تنظيم جنازة القيادي في حزب الله وسام طويل الذي قتل أمس الاثنين في غارة إسرائيلية.

وأضاف المراسل أن القصف استهدف سيارة وأسفر عن 4 إصابات في محيط منطقة تشييع الجنازة.

وقال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله لرويترز إن 3 أعضاء في حزب الله قتلوا اليوم الثلاثاء في ضربة استهدفت سيارتهم ببلدة الغندورية جنوبي لبنان.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أقر بمسؤولية الاحتلال عن اغتيال طويل من وحدة الرضوان باستهداف سيارته بصاروخ.

يشار إلى أن إسرائيل اغتالت يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 5 قادة من وحدة الرضوان في قوات حزب الله.

قصف متبادل

كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خلية في جنوب لبنان قال إنها أطلقت طائرات مسيرة باتجاه مواقعه، مضيفا أن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء على أهداف لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت أكثر من مرة منذ ساعات الصباح شمال إسرائيل.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد ‏بعدد من المسيّرات الهجومية، واستهداف عدة مواقع إسرائيلية أخرى، بينها ثكنة يفتاح وموقع ‏البغدادي الإسرائيليان قبالة الحدود اللبنانية.

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال تل أبيب صالح العاروري نائب رئيس مكتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتضامنا مع قطاع غزة يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.