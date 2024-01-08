17 مجزرة خلال 24 ساعة وحصيلة شهداء غزة تتجاوز 23 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و84 شهيدا، وإصابة 58 ألفا و926 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت الوزارة -في بيان لها اليوم الاثنين- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من خطورة استمرار تدهور وضع المرافق الصحية بسبب استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام، ومن بينها العناية المركزة، لافتة إلى وجود اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة في وقت يفترش فيه مئات الجرحى الأرض في الممرات والساحات.

مثلث الموت

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في أماكن الإيواء بقطاع غزة، مطالبا الأمم المتحدة ومؤسساتها بإجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها النازحون.

وشن جيش الاحتلال -صباح اليوم- قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على وسط وجنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة -نقلا عن مصدر طبي- إن غارات إسرائيلية استهدفت -فجر اليوم- منازل في دير البلح (وسط القطاع) وخلفت 18 شهيدا وعشرات المصابين.

وأضاف المراسل أن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط القطاع، وفي وقت لاحق تعرض مخيم النصيرات القريب لقصف أوقع شهداء وجرحى.

وذكر مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال أطلق قنابل دخانية على مخيم المغازي وبلدة الزوايدة، لافتا إلى أن جثث 9 شهداء جدد وصلت إلى مستشفى الشفاء إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأوضح أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف في بلدة الزوايدة ومخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب القطاع وتحاول التقدم إليها.