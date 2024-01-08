مقتل قيادي ميداني بارز بحزب الله بقصف مسيرة إسرائيلية

أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة قائد ميداني بارز في حزب الله ببلدة "خربة سلم" جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى مقتله وإصابة آخر كان برفقته، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود، محققا إصابات مباشرة.

وأعلن حزب الله مقتل القيادي وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان، وذلك بعد استهداف سيارته بمسيّرة إسرائيلية، وإصابة آخر كان برفقته.

وقال الحزب إنه نفذ عمليتين في موقعين إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وأضاف أنه استهدف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، وموقع "حدب البستان"، مؤكدا تحقيقه إصابات مباشرة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صاروخا مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان وانفجر في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات، في وقت شنت فيه إسرائيل غارات على محيط بلدة عيتا الشعب، وقصفت فجر اليوم مواقع عسكرية وبنية تحتية لحزب الله جنوبي لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة قرية مارفين، كما هاجمت منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة قرية عيتا الشعب، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات كفرشوبا والخيام والعديسة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال اليوم الماضي، هاجمت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو منصة أُطلق منها النار على مواقع شمال إسرائيل، كما هاجمت مروحية قتالية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات تجاه إسرائيل.

وكان حزب الله قد أعلن أنه نفذ أمس الأحد 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية، وقال الحزب إنه استهدف بصواريخ كورنيت دبابة إسرائيلية في موقع "رويسة العاصي"، مما أدى إلى تدميرها ووقوع فريقها بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب قصفه عددا من المواقع الإسرائيلية بينها ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، واستهدافه تجمعات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع المطلة وجنوب مستوطنة المنارة وفي موقعي المالكية والمرج. وأكد الحزب استهدافه ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وإيقاع جنودها بين قتيل وجريح، إضافة إلى قصف ثكنة يعرا وموقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وتصاعدت حدة القصف المتبادل على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية خلال الأيام الماضية، كان آخرها تأكيد الجيش الإسرائيلي أمس الأحد أن أضرارا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية العسكرية ميرون شمالا على خلفية استهدافها من قبل حزب الله.

والسبت، أعلن حزب الله استهدافه قاعدة المراقبة الجوية في منطقة ميرون بـ62 صاروخا، ردا أوليا على اغتيال تل أبيب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضاحية الجنوبية لبيروت منذ أيام.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله شدد على أن اغتيال العاروري واستهداف الضاحية الجنوبية لا يمكن أن يمر ولن يكون بلا رد وبلا عقاب، والقرار هو للميدان.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.