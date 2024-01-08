ملك الأردن: أمامنا جيل كامل من الأيتام في غزة

قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن معظم الشهداء في غزة نساء وأطفال.

جاء ذلك في كلمة لملك الأردن خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، وفق بيان للديوان الملكي.

وأضاف أن عدد ضحايا الأطفال في غزة تجاوز عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم العام الماضي، وفقد العديد من الأطفال الناجين أحد والديهم أو كليهما، وبات "أمامنا جيل كامل من الأيتام".

وقال "أصبح نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الـ3 الماضية، والأغلبية العظمى منهم -أي حوالي 70%- منهم من النساء والأطفال".

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الدرس الذي يجب استخلاصه هو أن "العدوان العشوائي" الإسرائيلي في غزة لن يضمن أمن إسرائيل أبدا.

وتساءل "كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن وهما يؤججان الكراهية؟".

وشدد على أنه دون التوصل إلى السلام العادل على أساس حل الدولتين سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، و"لن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط".