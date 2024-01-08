الدويري: تكلفة فك الاشتباك باهظة على الاحتلال وقواته تحتاج إعادة تأهيل

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري إن التكلفة التي تحملها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية فك الاشتباك في المنطقة الشمالية من قطاع غزة كانت باهظة، لافتا إلى أن قواته المنسحبة تحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء جاهزية.

وأشار الدويري في تحليل عسكري للجزيرة إلى أنه رغم تضارب التصريحات بشأن انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة فإن ما تم رصده في مجريات المعركة يؤكد هذه الانسحابات في الشمال وكذلك في مناطق شرق القطاع.

وأضاف أن هذه الانسحابات كانت تجري على قدم وساق خلال الأيام الماضية، و"هي ما سميناها "عملية فك الاشتباك" التي كانت تكلفتها باهظة لجيش الاحتلال"، مشيرا إلى أن فيديوهات قوى المقاومة التي بثت مؤخرا تؤكد ذلك بوضوح.

إعادة تموضع

ويرى الخبير العسكري أنه من المرجح أن تقوم قوات الاحتلال بإعادة التموضع في غلاف غزة وليس داخلها، لكن ذلك لا يعني التخلي عن تنفيذ عمليات القصف المدفعي والصاروخي والجوي والدخول البري في أوقات لاحقة.

وفي هذا السياق، يوضح الدويري أن جيش الاحتلال سيبقى يدفع بقواته في محاولة للوجود المؤقت والمتكرر، وهو ما يعني إنشاء حواجز ونقاط تفتيش ستكون على شارع الرشيد وصلاح الدين وفي وادي غزة.

وأضاف أن القوات المنسحبة تحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء الجاهزية، وفي حال أتمت ذلك فإن من الممكن أن يتم الدفع بها في مناطق خلفية لمنطقة ما بعد الغلاف كما جرى مع لواء جولاني، فعندما انسحب تمت إعادة تأهيله والزج به في الجنوب.

ويرى الدويري أنه بعدما جرى من استهداف طويل فمن المتوقع أن يتم التدحرج في آلية الصراع في ظل إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من مناطق دخلها، خاصة في الشمال، حيث لم يبق سوى 25% من قواته التي كانت موجودة.