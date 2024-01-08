الجيش الإسرائيلي: 9 آلاف جندي تلقوا "دعما نفسيا" منذ بداية الحرب

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا "مساعدة نفسية" منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

جاء ذلك وفق بيان جديد كشفت عنه الهيئة الطبية في الجيش وفق القناة الـ12 وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فقد تقدم ما يقارب 9 آلاف جندي بطلب للحصول على مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، ولم يعد ربعهم تقريبا إلى القتال.

وتابع البيان "في المجمل احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة، حيث تتواصل الاشتباكات وسط القطاع وجنوبه مع استمرار القصف.

وحسب أحدث بيانات نشرها الجيش اليوم الاثنين، فقد ارتفع عدد الجرحى من جنوده وضباطه إلى 1042 جريحا منذ بدء هجومه البري على غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ العدد الإجمالي 2438 جريحا منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه.

أما عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين فقد بلغ 510 منذ بدء الحرب، منهم نحو 180 منذ بدء الهجوم البري.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم الاثنين 23 ألفا و84 شهيدا و58 ألفا و926 جريحا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، ومعظم الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.