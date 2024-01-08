الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة وحصيلة المعتقلين تتجاوز 5700

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- اقتحاماتها مناطق وبلدات في الضفة الغربية، في حين أفادت "هيئات شؤون الأسرى" بارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 5730.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال شنت -منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم- اقتحامات وعمليات تحقيق ميداني واعتقالات واسعة، طالت 40 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، لافتا إلى أن تلك الاقتحامات تركزت في بيت لحم ورام الله وقلقيلية ونابلس والخليل وجنين والقدس المحتلة.

كما اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي -اليوم- مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، وحاصرت حيا سكنيا ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم، وفق شهود عيان.

#شاهد| قوات الاحتــ.ــلال تواصل اقتحــام مخيم عقبة جبر pic.twitter.com/ISHAYrHjgy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 8, 2024

وفي عزون شرق مدينة قلقيلية، شرعت قوات الاحتلال في عمليات تفتيش طالت منازل فلسطينية عدة، إلى جانب تفجيرها مخزنا في البلدة تعود ملكيته لأسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

وتحدثت منصات فلسطينية عن اقتحام الاحتلال مناطق عدة بينها مخيم الدهيشة في بيت لحم، ومخيم شعفاط وأحياء في بلدة سلوان بالقدس وقلقيلية ومناطق في رام الله ونابلس، ووثقت تلك المنصات مشاهد لاعتقالات طالت فلسطينيين في بعض تلك الاقتحامات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة حوسان بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/DCtkueoVFt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 8, 2024

وكان 6 شبان فلسطينيين -بينهم 4 أشقاء- استشهدوا أمس، في قصف مسيرة إسرائيلية مدخل جنين، مع اقتحام قوات الاحتلال المدينة واندلاع اشتباكات بينها ومقاومين فلسطينيين.

وحتى مساء أمس، ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 5730، وتشمل الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية وفي المواجهات والاقتحامات الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة المحتلة، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.