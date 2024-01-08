اقتحامات للاحتلال بالضفة وشهداء قرب القدس

واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مدن الضفة الغربية فاقتحم رام الله من محورها الشمالي واعتقل فلسطينيين كما جرت مواجهات قرب الخليل، واستشهد 3 فلسطينيين على خلفية محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز للاحتلال شمال غربي القدس المحتلة.

وقد دهمت قوات الاحتلال أحياء في المدينة مساء الأحد وسيّرت دوريات في شارع الإرسال، واقتحمت عدة بنايات واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية اعتقال الأشخاص الثلاثة تعود للاشتباه بتنفيذهم عملية إطلاق النار المزدوجة صباح الأحد عند وادي عيون الحرامية شمال مدينة رام الله، وأسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة طبيبة فلسطينية بجروح خطيرة من سكان رام الله والقدس، وكلاهما يحمل الهوية الإسرائيلية ويقودان مركبات تحمل لوحات إسرائيلية.

من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان بجروح خلال مواجهات اندلعت في مدينة يطا جنوب الخليل عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة خلال الليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على شبان ألقوا زجاجات حارقة على البرج العسكري المحاذي لمخيم العروب شمال الخليل، بينما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

محاولة دهس

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن قوات الجيش قتلت 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة، حين أطلقت النار عليهم خلال تصديها لمحاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز "بيت اكسا" العسكري شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن اثنين من جنود الشرطة وهما جندي ومجندة أصيبا بجروح طفيفة جراء محاولة تنفيذ عملية الدهس، وأن عناصر القوة أطلقوا النار على المركبة وقتلوا من بداخلها.

كما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بفرق من الشرطة الإسرائيلية مخيم شعفاط للاجئين شرقي القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم، وأن جنود الاحتلال شرعوا في دهم بعض أحيائه حيث اندلعت مواجهات مع عدد من شبان المخيم.

وكان اليوم السابق قد شهد استشهاد 8 فلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات إسرائيلية طالت جنين ورام الله ومدنا أخرى.

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل أحد عناصرها خلال العملية في مدينة جنين جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية.