إعلام إسرائيلي: هذا ما سيطلبه بلينكن من نتنياهو

أكدت مصادر إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، في حين قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال لعمليات محدودة في قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن طلب بلينكن -الذي سيزور إسرائيل اليوم- يهدف "على نحو يتيح للفلسطينيين النازحين من الشمال الى الجنوب العودة الى مناطقهم في شمالي القطاع".

كما سيطالب وزير الخارجية الأميركي الحكومة الإسرائيلية بتحريك المفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى ومضاعفة إدخال المساعدات الى غزة، وتحويل مستحقات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وتجنب انفجار حرب على الحدود مع لبنان.

وأجرى بلينكن مزيدا من المحادثات مع زعماء عرب اليوم الاثنين في إطار جهود دبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

والتقى بلينكن في الإمارات برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن يجري في وقت لاحق محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا قبل أن يتوجه إلى

إسرائيل.

وزار بلينكن الأردن وقطر أمس الأحد، وحاول طمأنة المسؤولين العرب بأن الولايات المتحدة تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة وأنها تريد بدلا من ذلك أن تضطلع الدول العربية المجاورة بدور في حكم القطاع مستقبلا.

ويختتم بلينكن اليوم في إسرائيل حيث سيلتقي بالمسؤولين غدا الثلاثاء. وهذه هي الجولة الرابعة لبلينكن في المنطقة منذ بدء أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تصريحات بن غفير

وفي سياق متصل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار إن التقارير ومقابلات المسؤولين الإسرائيليين في وسائل الإعلام الغربية بشأن إنهاء مرحلة القتال والانتقال إلى عمليات محدودة في غزة، "هي عمليًا إعلان عن إنهاء حرب الإخضاع والانتقال إلى حرب الاستنزاف"، لافتا إلى أن "إسرائيل لن تنتصر بتلك الطريقة".

ويأتي تصريح بن غفير في ظل تقارير عن خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، وأنباء عن تحرك أميركي لدفع تل أبيب نحو تخفيف وتيرة عملياتها العسكرية بالقطاع، وتأكيدات نتنياهو أن "الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها".

وكان بن غفير هدد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا لم تستأنف إسرائيل حربها على بعد انتهاء الهدنة، بعد أن صوّت بن غفير، ووزيران آخران من حزبه ضد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

كما دعا بن غفير أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى حل مجلس الحرب الوزاري، قائلا "إن فكرة تقليص النشاط في غزة هي "فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور".