100 شهيد في يوم واحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 100 فلسطيني الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي متواصل منذ مساء السبت على مختلف أنحاء قطاع غزة.

فقد استشهد 20 فلسطينيا في قصف على منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الليلة الماضية، كما أفاد المراسل باستشهاد نحو 40 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي في مدن ومخيمات وسط وجنوب قطاع غزة منذ مساء أمس السبت.

وفي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، سقط 17 شهيدا بينهم 12 طفلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يضم عددا كبيرا من النازحين، كما استشهد 10 مواطنين بينهم 5 أطفال في قصف منزل لعائلة بريص غرب المدينة.

وفي مخيم المغازي، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الجيش الإسرائيلي مدرسةً تؤوي نازحين شرق المخيم وسط قطاع غزة.

أما في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فقد استشهد 8 مواطنين بينهم أطفال وأصيب العشرات في قصف من الطائرات الإسرائيلية لمنزل لعائلة تمراز.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل مواطن فلسطيني في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وانتشلت فرق الإنقاذ جثمان الشهيدة وعددا من الجرحى، في حين لا يزال آخرون عالقين تحت الركام.

1903 مجازر منذ بدء الحرب

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة وقال إن "الاحتلال خلال 92 يوما من حرب الإبادة الجماعية ارتكب 1903 مجازر في حق المدنيين في قطاع غزة".

وحسب إحصائيات المكتب، وصل عدد الشهداء والمفقودين إلى 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، منهم 10 آلاف طفل شهيد منذ بدء العدوان على القطاع و7 آلاف سيدة.

خسائر وقتال "معقد"

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بغزة السبت.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال إن القتال في خان يونس معقد وإن الجيش سيحقق إنجازات جيدة، حسب تعبيره.

جاء ذلك خلال زيارة له مع رئيس جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك) رونين بار إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أول أمس الجمعة، دخلا خلالها إلى أنفاق تابعة لحركة حماس في المدينة، بحسب الناطق العسكري الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن مراكز قوة حركة حماس موجودة في الأنفاق. وأضاف أن الحرب تحتاج إلى وقت من أجل تعميق ما وصفها بإنجازات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال هاغاري "أكملنا تفكيك بنية حماس العسكرية في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن مقاتلي الحركة يتحركون "بشكل غير منظم ومن دون قيادة"، حسب وصفه.