مسؤولة إسرائيلية سابقة تدعو إلى تدمير "الأونروا"

دعت مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فورا لكسب الحرب في قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو نشرته المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية نوغا أربيل على صفحتها بمنصة "إكس" أمس السبت، مطالبتها في الكنيست الإسرائيلي بتدمير المنظمة الأممية.

وقالت أربيل في مداخلة بلجنة الشؤون الخارجية في الكنيست: "من بين 6.7 ملايين فلسطيني تم تسجيل 5.9 ملايين في منظمة أونروا بمن فيهم الفلسطينيين الفقراء الذين عاشوا في القدس عام 1948، والأونروا لديها نية في إعادة دخول هذه الملايين من اللاجئين إلى إسرائيل مرة أخرى".

— נגה ארבל Noga Arbell (@NogaArbell) January 7, 2024