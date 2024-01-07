قيادي حوثي يطالب السفن برفع لافتة تنفي العلاقة بإسرائيل

طالب القيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين محمد علي الحوثي السفن برفع لافتة "ليست لنا علاقة بإسرائيل" عند الإبحار في البحر الأحمر.

وقال الحوثي -في تغريدة على منصة إكس- إن "القوات المسلحة اليمنية تهاجم السفن المتجهة لإسرائيل فقط، بهدف إيقاف العدوان الإسرائيلي الإرهابي والإجرامي وفك الحصار عن غزة".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي أسفر عن سقوط أكثر من 22 ألف شهيد، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، وتمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية الإسرائيلية.