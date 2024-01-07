إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية دهس في القدس

أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح طفيفة -اليوم الأحد- جراء عملية دهس قرب مستوطنة جفعون شمال غرب القدس، في حين استشهد المنفذ برصاص شرطة الاحتلال.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث إصابة الشرطيين الاثنين في عملية الدهس شمال غرب القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في موقع عملية الدهس شمال غرب القدس خلال إطلاق النار على المنفذ، بينهم طفلة فلسطينية عمرها 3 سنوات.

تغطية صحفية: مشاهد من مكان عملية الدهس عند حاجز الجيب شمال غرب القدس. pic.twitter.com/we8YYiCjjN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2024

وكانت آخر عملية دهس وقعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن إصابة 5 جنود إسرائيليين واستشهاد منفذها.

كما تبنت كتائب القسام عملية دهس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، بينهم حاخام.

يأتي ذلك وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، والذي أسفر عن استشهاد 22 ألفا و835 فلسطينيا.