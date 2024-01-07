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إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية دهس في القدس

مشاهد من مكان عملية الدهس شمال غرب القدس
تجمع الشرطة الإسرائيلية في مكان عملية الدهس (مواقع التواصل)
7/1/2024-|آخر تحديث: 7/1/202408:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح طفيفة -اليوم الأحد- جراء عملية دهس قرب مستوطنة جفعون شمال غرب القدس، في حين استشهد المنفذ برصاص شرطة الاحتلال.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث إصابة الشرطيين الاثنين في عملية الدهس شمال غرب القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في موقع عملية الدهس شمال غرب القدس خلال إطلاق النار على المنفذ، بينهم طفلة فلسطينية عمرها 3 سنوات.

وكانت آخر عملية دهس وقعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن إصابة 5 جنود إسرائيليين واستشهاد منفذها.

كما تبنت كتائب القسام عملية دهس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، بينهم حاخام.

يأتي ذلك وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، والذي أسفر عن استشهاد 22 ألفا و835 فلسطينيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات