شبكة الجزيرة تدين اغتيال الصحفي حمزة نجل مراسلها وائل الدحدوح

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال الزميلين الصحفيَين حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان لها، قالت شبكة الجزيرة إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، حيث استهدفت عائلته واستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما تم استهداف وائل وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول 2023".

وقالت شبكة الجزيرة إن "اغتيال نجله حمزة في يناير/كانون الثاني 2024، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تصميم القوات الإسرائيلية على الاستمرار في هذه الاعتداءات الغاشمة ضد الصحفيين وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن أداء مهمتهم، وبما ينتهك مبادئ حرية الصحافة ويقوّض الحق في الحياة".

وتابع البيان "وإذ تدين الجزيرة بأشد العبارات هذه الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة، فإنها تؤكد أن هذا التوجه الإسرائيلي يستدعي التوقف والانتباه، ويتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وفعالة، ووضعها في مقدمة الأولويات".

وقالت شبكة الجزيرة إنها "تحث المحكمة الجنائية الدولية، والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة على محاسبة إسرائيل على جرائمها الشنيعة وتطالب بإنهاء استهداف وقتل الصحفيين".

وتعهدت الجزيرة، في بيانها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، كما أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب جميع الصحفيين في غزة، والتزامها الدؤوب وراء تحقيق العدالة لأكثر من 100 صحفي قضوا قتلا، والتزامها بمواصلة تغطية هذه الانتهاكات الجسيمة.

#عاجل | شبكة #الجزيرة: اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لعدم إفلات الاحتلال من العقاب

– اغتيال حمزة الدحدوح يؤكد تصميم القوات الإسرائيلية على مواصلة الاعتداءات على الصحفيين وعائلاتهم pic.twitter.com/CxLiRsN6Gv — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن الصحفيَين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا استشهدا جراء صاروخ أطلق من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة.

وأوضح المراسل أن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة، التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.