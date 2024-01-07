خلال لقاء بلينكن.. أمير قطر يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

تصريحات أمير قطر جاءت خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى الدوحة في وقت سابق اليوم قادما من الأردن في إطار جولته الرابعة إلى المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن دولة قطر شريك مهم في الجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وأضاف ميلر، في تغريدة على منصة إكس، أن الوزير أنتوني بلينكن موجود في قطر لمواصلة الجهود الحاسمة، القائمة على العلاقة القوية بين واشنطن والدوحة.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قال إن بلينكن سيناقش في الدوحة الجهود المبذولة "لتحرير ما يزيد على 100 رهينة يُعتقد بأنهم ما زالوا محتجزين" لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

وبدأ وزير الخارجية الأميركي جولته في المنطقة بزيارة تركيا ثم اليونان، ثم وصل إلى الأردن حيث اتفق مع المسؤولين في عمان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وعودة النازحين لمنازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد وفقد 29 ألفا و722 فلسطينيا.