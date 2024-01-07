بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة وانشغال كثيرين بمتابعته؛ لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى، قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الأحد، السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، بعيدا عن الحرب على غزة:

الصومال يلغي الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر أمس السبت إنه وقّع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وكتب الرئيس الصومالي على منصة إكس "هذا المساء، وقعتُ قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال". وأضاف "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي".

الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن بكين ستفرض عقوبات على 5 شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.

وتأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتايوان في 13 يناير/كانون الثاني التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.

انتخابات تشريعية في بنغلاديش تقاطعها أحزاب المعارضة

انطلقت اليوم الأحد في بنغلاديش انتخابات تشريعية يُرجح أن تفوز بها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بولاية خامسة، بينما تقاطعها أحزاب المعارضة التي طالتها موجة واسعة من الاعتقالات.

ووصفت رئيسة الوزراء الأحد حزب المعارضة الرئيسي بأنه "منظمة إرهابية".

وشهدت بنغلاديش، الدولة الثامنة في العالم من ناحية عدد السكان وكانت تعاني فقرا مدقعا، نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه حسينة. لكن الحكومة واجهت اتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان مرات عدة، وقمعها المعارضة بأساليب عنيفة.

ولا يواجه حزب رابطة عوامي أي معارضين تقريبا في الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها، لكنه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها، لكي لا يُعتبر البرلمان أداة يتحكّم بها حزب واحد.

ويقول بعض الناخبين إنهم تلقوا تهديدات بمصادرة بطاقات الإعانات الحكومية الخاصة بهم والتي تُعد ضرورية للحصول على إعانات اجتماعية، في حال رفضوا التصويت لحزب رابطة عوامي.

كييف: روسيا تطلق مسيّرات وصواريخ على أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن روسيا أطلقت 28 طائرة مسيّرة هجومية و3 صواريخ كروز على أوكرانيا أثناء الليل، مضيفة أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 من الطائرات المسيّرة.

وكتبت القوات الجوية على قناتها على تطبيق تليغرام أن روسيا استهدفت جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي، لكنها لم تذكر مصير الصواريخ الثلاثة التي تقول إن موسكو أطلقتها.

وقد قُتل 11 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال وأُصيب 8 آخرون بجروح في قصف روسي السبت على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم منطقة دونيتسك.

من جانبه، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية عيد الميلاد عند الأرثوذكس بدعم الجنود الذين "يحملون السلاح" مدافعين عن مصالح روسيا، وأمر الحكومة بتقديم دعم أكبر لهؤلاء المقاتلين داعيا الشعب أيضا إلى الرحمة والعدالة.

من جهة ثانية، وصلت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الأحد الى أوكرانيا للقاء نظيرها دميترو كوليبا والتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

سول: بيونغ يانغ تطلق قذائف مدفعية باتجاه حدودها

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت 60 قذيفة مدفعية على المياه قبالة ساحلها الغربي السبت لليوم الثاني.

والجمعة، أطلقت بيونغ يانغ 200 قذيفة بالقرب من جزيرتين حدوديتين غربيتين لكوريا الجنوبية، هما يونبيونغ وباينغنيونغ، وهو ما دفع السكان في الجزيرتين إلى الإخلاء، حسب وكالة يونهاب.

وردا على ذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، أطلق الجيش الكوري الجنوبي 600 قذيفة مدفعية على منطقتها البحرية الفعلية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلا من النيران" في حالة حدوث أي استفزاز.

تنظيم الدولة يتبنى تفجيرا بحافلة في كابل

قُتل شخصان وأصيب 14 أمس السبت جرّاء انفجار في حافلة بحيّ شيعي في العاصمة الأفغانية كابل التي تقطنها غالبيّة من السنّة، حسبما ذكرت الشرطة، في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زادران إن الانفجار وقع في حي دشت برتشي، حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة الشيعية.

وأضاف في بيان: "وفق المعلومات الأولية، قُتل مع الأسف مدنيان كانا في الحافلة وأصيب 14 آخرون ونُقلوا إلى المستشفى".

وتبنّى "تنظيم الدولة الإسلامية -ولاية خراسان" مسؤولية الهجوم، في بيان عبر تليغرام.

مطالب باعتقال قاتل الإمام حسن شريف

طالب ممثلو الجالية المسلمة في الولايات المتحدة بالقبض على قاتل الإمام حسن شريف الذي راح ضحية هجوم مسلح بولاية نيوجيرسي، في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في مسجد ومركز مجتمع الاتحاد الإسلامي الوطني لتشييع جثمان شريف، الذي فقد حياته في هجوم مسلح أمام المسجد بمدينة نيوارك في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي تصريحات صحفية نيابة عن الجالية المسلمة، جددت دينا سيد أحمد، مديرة الاتصالات بمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، الدعوة للسلطات بشأن بذل الدقة اللازمة في التحقيق حول الهجوم.

والأربعاء، قال ثيودور ستيفنز المدعي العام المكلف في مقاطعة إسيكس، خلال مؤتمر صحفي، إن المهاجم أطلق عدة رصاصات على شريف في موقف سيارات المسجد الذي يعمله فيه في نيوارك.

وأشار إلى أن شريف نُقل إلى مستشفى قريب، إلا أن جميع المداخلات الطبية لم تكن كافية لإنقاذ حياته.

وأكدت السلطات أنها لا تعرف حتى الآن سبب الحادث، ولكن بالنظر إلى الأدلة التي تم جمعها، فإن الجريمة المرتكبة "لا تشير إلى تحيز ضد المسلمين أو جريمة إرهابية داخل البلاد".