الدويري: إسرائيل خرجت تقريبا من شمال غزة وقد تخرج من الجنوب خلال أسبوعين

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المعارك التي نشرتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في مناطق بشمال قطاع غزة تؤكد أن المعارك أوشكت على الانتهاء في هذا الجزء، مؤكدا أن معارك الجنوب أيضا لن تستمر أكثر من أسبوعين إذا استمرت المقاومة بالأداء نفسه.

ونشرت القسام صور استهداف مقاتليها دبابات إسرائيلية في حيي التفاح والدرج من على مسافة قريبة جدا، وذلك في وقت تخوض فيه المقاومة معارك ضارية أيضا وسط القطاع وجنوبه.

ولفت الدويري إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب حتى من منطقة جبل الريس (شمال القطاع) التي كانت تقاتل فيها منذ أيام، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب يأتي في إطار التحول للمرحلة الثالثة من العملية البرية والتي ستشمل غالبا مناطق أو أهدافا معينة.

وأعاد الخبير العسكري التأكيد على أن المعارك تتركز حاليا في الوسط، وخصوصا حي البريج حيث تسعى القوات الإسرائيلية للتوغل في عمق مناطق المغراقة والزوايدة والمغازي.

لكن هذه القوات تلقت إشارات بأن المغراقة ستكون مشابهة لجحر الديك العصيَّة في الشمال، مما دفعها لتجديد الهجوم عليها، حسبما يقول الدويري.

وفي الجنوب أيضا، لا تزال القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة في القرارة وعبسان وبني سهيلا، وهي تعمل بحذر شديد لأنها تدرك جيدا أن عدد الأنفاق في هذه المناطق قد يكون أضعاف الأنفاق الموجودة في الشمال، حسب الدويري.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن السيطرة على خان يونس قد تستغرق أشهرا من القتال في ظل الصعوبات التي تواجهها القوات على الأرض.

وخلص الدويري إلى أن وقف الحرب حاليا مرهون بإعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لإسرائيل، مؤكدا أن هذه المعارك ربما تتوقف خلال أسبوعين.