المعارك تحتدم وسط غزة والقسام تفجر نفقين بجنود الاحتلال

تركزت الاشتباكات في غزة، اليوم الأحد، وسط القطاع وجنوبه مع إعلان فصائل المقاومة عمليات جديدة ضد جنود الاحتلال، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على فتحات أنفاق وسط القطاع، وأعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي وصول 8 جنود مصابين بمعارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكدت أن المقاتلين أوقعوا الجنود في الدبابتين بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها أبلغوا كذلك عن تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود، كما بثت مشاهد لتدمير ناقلة جند في مخيم المغازي الذي يحاصره الاحتلال وسط أنباء عن إطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تمركزا لآليات وجنود الاحتلال في محور مخيم المغازي بوابل من قذائف هاون؛ كما قصفت بلدات في غلاف غزة بدفعات صاروخية متزامنة.

وفي جنوب قطاع غزة، قالت القسام إنها قصفت حشود الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قصفت حشودا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف هاون في منطقة الكتيبة وسط خان يونس.

إصابات الاحتلال

على صعيد متصل، قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل 8 جنود أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المستشفى أنه استقبل منذ بداية الحرب 2478 جريحا، 14 منهم بحالة خطيرة، كما يواصل تقديم العلاج لـ35 عسكريا أصيبوا في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مطلع الشهر الجاري أن وحدة 669 للإنقاذ أجلت أكثر من ألف جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وفي سياق التوغل الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن قواتهم عثرت على فتحتي نفق في أحد المباني وسط قطاع غزة، وفتحة نفق في مخيم المغازي وسط القطاع كانت بداخلها وسائل قتالية، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث العسكري أن قوات الجيش دمّرت أمس السبت مجمعا لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة بيت لاهيا شمال غزة.

وتابع أن مسيّرة إسرائيلية قصفت 4 عناصر من قوات النخبة في حركة حماس، وقتلت عنصرا خامسا كان يتقدم باتجاه القوات، بحسب كلامه.

كما قال هاغاري إن الجيش الإسرائيلي سيركز في عملياته على وسط وجنوب قطاع غزة بشكل مختلف عما فعلوه بالشمال، دون توضيح مغزاه، معلنا "تفكيك" بنية القيادة العسكرية لحركة حماس في شمال القطاع، حسب قوله.

في تلك الأثناء، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت تأكيده لعائلات الجنود الأسرى أن الحرب لن تنتهي قبل إعادة كل الأسرى.

وتنتقد الحكومة الإسرائيلية الجيش لعدم تمكّنه من تحقيق أهداف الحرب في غزة، لا سيما أنه لم يستطع استعادة أي أسير بالعمليات العسكرية التي أسفرت في بعضها عن مقتل أسرى.