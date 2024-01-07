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الشرطة الإسرائيلية: مقتل مجندة من حرس الحدود في الاشتباكات بجنين فجر اليوم

7/1/2024-|آخر تحديث: 7/1/202409:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة