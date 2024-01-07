6 شهداء فلسطينيين بقصف مسيّرة ومقتل مجندة باشتباكات جنين

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مجندة من الوحدة الخاصة من حرس الحدود قتلت في الاشتباكات التي شهدتها جنين بالضفة الغربية فجر اليوم الأحد، فيما أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد 6 شبان فلسطينيين -بينهم 4 أشقاء- في قصف مسيّرة إسرائيلية عند مثلث الشهداء القريب من مدخل جنين الجنوبي.

وباستشهاد الشبان الستة ارتفع عدد الشهداء في جنين برصاص وقصف الاحتلال إلى 80 شهيدا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين فلسطينيين في عدد من محاور المدينة، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود -بينهم اثنان جروحهما خطيرة- جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم في جنين.

عاجل تغطية صحفية: الاحتلال يعلن مقتل مجندة بعد إصابتها في تفجير عبوة ناسفة بآليات عسكرية خلال اقتحام جنين pic.twitter.com/swKYd8fLhT — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 7, 2024

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بقوات الاحتلال وآلياته خلال اقتحامه المدينة ومخيمها، مؤكدة أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال وأطلقوا وابلا من الرصاص وفجروا عبوات ناسفة.

#صور | لبعض الأجزاء من آليات الاحتــ.ــلال المدمرة في جــنين pic.twitter.com/mkzfOX0R9g — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2024

وفي محافظة طولكرم، أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المحافظة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بلعا وعنبتا شرقي المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء وانتشرت فيها لاعتقال من تسميهم مطلوبين، وتمركزت وسط بلدة بلعا، واندلعت مواجهات مع فلسطينيين أثناء تصديهم لعملية الاقتحام، وقامت قوات الاحتلال بتدمير وإحراق محل تجاري وإطلاق قنابل الصوت عليه قبل أن تنسحب.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية عقربا جنوب شرقي نابلس بعد أن داهمت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها في نابلس في وقت سابق، واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ومنطقة تلة الصمود في مسافر يطا وبلدة بني نعيم شرق الخليل، وشرعت في دهم وتفتيش منازل المدنيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية وداهمت أحياء عدة في المدينة واعتقلت عددا من الشبان، في ظل حملتها المتصاعدة في الضفة بالتزامن مع عدوانها المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93.