الجيش الأميركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى قواعده بشمال سوريا

أرسل الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية إلى قواعده الواقعة في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية في ريف دير الزور بشمال سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، الأحد، بأن تعزيزات دخلت من العراق، خلال اليومين الأخيرين، باتجاه القواعد الأميركية في الحسكة ودير الزور.

وأوضحت أن قافلة تعزيزات تضم نحو 15 عربة وتحمل معدات ومستلزمات طبية دخلت من معبر الوليد الحدودي إلى الحسكة.

كما حطت طائرتي شحن أميركيتين في قاعدة "خراب الجير" في الحسكة الليلة الماضية.

وبذلك يكون الجيش الأميركي أرسل أولى قوافل التعزيزات لقواته في دير الزور والحسكة في عام 2024.

وتقيم القوات الأميركية في سوريا، العديد من القواعد والنقاط العسكرية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وترسل واشنطن باستمرار تعزيزات إلى القواعد والنقاط العسكرية الواقعة في حقول النفط التي تسيطر عليها القوات الكردية الموالية لحزب العمال الكردستاني التركي.