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الجيش الأميركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى قواعده بشمال سوريا

U.S. soldiers escort an armored tank part of a convoy carrying reinforcements for U.S. forces in regions controlled by terrorist group PKK/YPG in Deir ez-Zor, northern Syria, Aug. 15, 2023. (AA Photo)
عناصر من الجيش الأميركي في دير الزور شمال سوريا (الأناضول)
7/1/2024

أرسل الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية إلى قواعده الواقعة في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية في ريف دير الزور بشمال سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، الأحد، بأن تعزيزات دخلت من العراق، خلال اليومين الأخيرين، باتجاه القواعد الأميركية في الحسكة ودير الزور.

وأوضحت أن قافلة تعزيزات تضم نحو 15 عربة وتحمل معدات ومستلزمات طبية دخلت من معبر الوليد الحدودي إلى الحسكة.

كما حطت طائرتي شحن أميركيتين في قاعدة "خراب الجير" في الحسكة الليلة الماضية.

وبذلك يكون الجيش الأميركي أرسل أولى قوافل التعزيزات لقواته في دير الزور والحسكة في عام 2024.

وتقيم القوات الأميركية في سوريا، العديد من القواعد والنقاط العسكرية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وترسل واشنطن باستمرار تعزيزات إلى القواعد والنقاط العسكرية الواقعة في حقول النفط التي تسيطر عليها القوات الكردية الموالية لحزب العمال الكردستاني التركي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول