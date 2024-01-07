استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء بقصف مسيرة إسرائيلية في جنين

استشهد 6 شبان فلسطينيين، بينهم 4 أشقاء، في قصف مسيرة إسرائيلية على مدخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مراسلة الجزيرة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية ذكرت أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطائرة مسيرة إسرائيلية في جنين.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات وسط مدينة جنين بالتزامن مع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بينهم وبين مقاومين فلسطينيين في عدد من محاور المدينة.

وكان المقاومون الفلسطينيون قد تصدوا للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال في أكثر من محور من المدينة، كما توجهت آليات عسكرية إسرائيلية إلى حي الجابريات المطل على مخيم جنين.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن الاشتباكات المسلحة توقفت بعد أن فجّر مقاومون فلسطينيون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في حي الجابريات، مما أسفر عن إعطاب عدد منها.

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال استخدمت طائرة مروحية من طراز أباتشي لقصف المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، وأطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوة راجلة من جيش الاحتلال، وألقوا عبوات محلية الصنع تجاه عدد من الآليات العسكرية.

ورد جنود الاحتلال بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه عدد من المواطنين.

اقتحامات بطولكرم

وفي محافظة طولكرم، أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المحافظة، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بَلْعا وعَنَبْتا شرقي المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء وانتشرت فيها لاعتقال من تسميهم مطلوبين، وتمركزت وسط بلدة بلعا، واندلعت مواجهات مع فلسطينيين في أثناء تصديهم لعملية الاقتحام، وقامت قوات الاحتلال بتدمير وإحراق محل تجاري وإطلاق قنابل الصوت عليه قبل أن تنسحب.

مواجهات في نابلس

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية عقربا جنوب شرقي نابلس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دهمت البلدة القديمة ومحيطها في مدينة نابلس في وقت سابق، واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد تدمير مطبعة لأستاذ جامعي معتقل منذ شهرين في سجون الاحتلال، وبعد انسحابها بأقل من نصف ساعة عادت واقتحمت المدينة وتوجهت صوب البلدة القديمة.

مداهمات بالخليل

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ومنطقة تلة الصمود في مـَسافر يطـَّا وبلدة بني نعيم شرق الخليل، وشرعت في دهم وتفتيش منازل المدنيين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه سيارة إسعاف تابعة للجنة الشعبية لخدمات مخيم العَرُّوب شمال الخليل.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو قيام مستوطن مسلح بتفتيش مواطن فلسطيني واحتجازه في حارة جابر (وسط مدينة الخليل) على مرأى من جنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

قلقيلية والقدس

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية ودهمت أحياء عدة في المدينة، وقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

كما اندلعت مواجهات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر أحياء عدة بذريعة البحث عن مطلوبين.

وذكر مراسل الجزيرة أن فلسطينيَّين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قطَنَّة شمال غربي القدس المحتلة خلال مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل ودمرت محتوياتها، وشنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت شبانا، أخضعتهم بعدها للتحقيق.

ارتفاع عدد الأسرى

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 5680 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 20 منذ مساء الجمعة الماضي حتى مساء أمس السبت.

أفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) بأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، ارتفع إلى 5680 أسيرا.

ووفق المؤسستين، فإن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وحسب تقرير سنوي لمؤسسات الأسرى، بلغ إجمالي عدد الأسرى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.