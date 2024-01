"أطباء بلا حدود" تسحب موظفيها من مستشفى شهداء الأقصى بغزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى على خلفية قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لتلك المنطقة.

وقالت منسقة الطوارئ بالمنظمة في مستشفى شهداء الأقصى بغزة كارولينا لوبيز: "بضمير مثقل، يتعين علينا إخلاء موظفينا، بينما يظل المرضى والعاملون في المستشفى، والعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في مباني المستشفى".

وحول تزايد الهجمات الإسرائيلية على المنطقة الوسطى بغزة، أوضحت لوبيز "بالأمس اخترقت رصاصة جدار وحدة العناية المركزة في مستشفى (شهداء) الأقصى، وخلال اليومين الماضيين، كانت هجمات الطائرات المسيرة ونيران القناصة تسقط على بُعد بضع مئات الأمتار من المستشفى".

وأكدت المنظمة الدولية أنها اتخذت هذا القرار الصعب بإجلاء موظفيها وعائلاتهم من المنطقة الوسطى بغزة في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته القوات الإسرائيلية من خلال منشورات أسقطتها من الجو في الأحياء المحيطة بالمستشفى، مشددة على أن الوضع اتخذ منعطفا خطيرا لدرجة أن بعض الموظفين الذين يعيشون في المناطق المجاورة لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب التهديدات المستمرة من الطائرات المسيّرة والقناصة.

ولفتت إلى أن رعاية المرضى تتأثر سلبا مع انخفاض عدد الموظفين في المستشفى، مضيفة أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل حماية المرضى والعاملين في المستشفى الوحيد العامل بالمنطقة الوسطى بغزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، منهم 10 آلاف طفل شهيد و7 آلاف سيدة، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وبشأن الأوضاع في الضفة الغربية، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن عنف إسرائيل المتزايد في مدينة الخليل بالضفة الغربية يخلق بيئة "كابوسية" للفلسطينيين وسط هدم المنازل وتقييد الحركة وعدم إمكانية الوصول للرعاية الصحية.

وشددت المنظمة على أن الفلسطينيين بالخليل يواجهون قيودا على الحركة، وهدم المنازل، ولا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية.

