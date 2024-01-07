أردوغان يعلن مرشحي حزبه لرئاسة 26 بلدية منها إسطنبول

أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأحد- عن أسماء مرشحي الحزب لرئاسة 26 بلدية في تركيا بالانتخابات المحلية المرتقبة في 31 مارس/آذار المقبل، والتي تلي في أهميتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن شأنها رسم مستقبل البلاد السياسي لسنوات مقبلة.

وكشف أردوغان عن أسماء 11 مرشحا لرئاسة بلديات المدن الكبرى التالية: إسطنبول وآيدن وباليكسير وبورصة ودنيزلي وأرضروم وأسكي شهير وقوجة إيلي وموغلا وأوردو وصامصون.

كما أعلن عن أسماء 15 مرشحا لرؤساء بلديات آرتفين وبينغول وبيتليس وجناق قلعة وجانقيري ودوزجة وأدرنة وألازيغ وغيراسون وإسبارطة وقسطمونو وريزة وسينوب وطوقات ويالوفا.

أتى ذلك في مؤتمر إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول.

ومن المرتقب إعلان الرئيس التركي، أسماء المرشحين عن باقي الولايات البالغ عددها 81 خلال الأيام القليلة المقبلة.

استعادة إسطنبول

ولرئاسة بلدية إسطنبول التي خسرها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية، أعلن أردوغان ترشيح الوزير السابق والبرلماني الحالي مراد قوروم.

وكان أردوغان أكد في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الهدف الرئيسي للحزب، هو استعادة بلديتي إسطنبول، وأنقرة.

ولدى قوروم سجل حافل في إعادة إعمار مناطق ضربتها كوارث طبيعية، وآخرها الولايات التي ضربها الزلزال المدمر في فبراير/شباط الماضي، حيث بدأ عملية الإعمار على الفور، قبل أن يستقيل للترشح لانتخابات البرلمان.

يذكر أن بلدية إسطنبول لم تخرج من يدي أردوغان –حزب العدالة والتنمية– منذ 1994 حتى عام 2019، ويوليها الرئيس التركي مكانة مهمة في حياته السياسية والاجتماعية.