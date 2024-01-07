أبرز تطورات اليوم الـ93 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ93 للحرب الإسرائيلية على غزة تعرض الصحفيون لاستهداف جديد حيث استشهد الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، في حين احتدم القتال بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور المنطقة الوسطى.

وتلاحقت الأحداث في الضفة الغربية أيضا، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال، معظمهم في جنين، في حين أعلن الاحتلال مقتل مجندة وإصابة 4 جنود في اشتباكات بالمدينة، وإصابة شرطيين بعملية دهس شمال غرب القدس.

شهداء غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بعد ظهر الأحد أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 مصابا منذ بداية الحرب.

في المنطقة الشمالية، استشهد أكثر من 60 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في الفالوجة بمخيم جباليا، واستشهد 30 آخرون في المنطقة الوسطى إثر قصف مدرسة المغازي التابعة لوكالة الأونروا، كما استشهد أكثر من 70 فلسطينيا في جنوب القطاع.

استهداف الصحفيين

استشهد الصحفيان حمزة الدحدوح -نجل الزميل وائل الدحدوح- ومصطفى ثريا، وأصيب الصحفي حازم رجب جراء قصف إسرائيلي قرب رفح جنوبي القطاع، كما استشهد الصحفي علي أبو عجوة في قصف على مدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء الحرب إلى 110 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة اغتيال الصحفيين، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضدهم.

معارك غزة

احتدمت المعارك في محاور المنطقة الوسطى -فضلا عن جنوب القطاع- إذ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند وجرافة في مخيمي المغازي والبريج، كما أعلنت تفجير نفقين وحقل ألغام بجنود الاحتلال.

وامتدت الاشتباكات إلى مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط القطاع، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على فتحات أنفاق في المنطقة الوسطى وتدمير مجمع لإطلاق القذائف الصاروخية في بيت لاهيا شمالي القطاع.

تطورات الضفة

أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح وصفت بالطفيفة جراء عملية دهس عند حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس، فيما قتلت قوات الاحتلال المشتبه به في تنفيذ العملية وقتلت معه امرأة فلسطينية وطفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وفقا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، قتلت مجندة إسرائيلية من الوحدة الخاصة بحرس الحدود في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في جنين فجر الأحد، فيما أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد 7 شبان -بينهم 4 أشقاء- جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية قرب مدخل جنين الجنوبي، كما استشهد شاب آخر من بلدة عبوين شمال رام الله برصاص الاحتلال.

جبهة لبنان

أقر الجيش الإسرائيلي الأحد بأن أضرارا لحقت بقاعدة ميرون للمراقبة الجوية لكنه قال إنه لا خطر على استمرار العمل بالقاعدة.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن السبت استهداف القاعدة بـ62 صاروخا في إطار ما وصفه بالرد الأولي على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ضربة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصل حزب الله، الأحد، استهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود عبر الحدود، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابة مباشرة لمنزل في بلدة المطلة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان.

محادثات قطرية أميركية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي محاولة منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

أما بلينكن، فقال في تصريحاته بالدوحة إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم في غزة، منتقدا تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى تهجيرهم خارج القطاع.