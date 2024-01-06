أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس -اليوم السبت- أن مجاهديها أجهزوا على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضافت القسام أنه تم الإجهاز على أحد جنود الاحتلال -أيضا- خلال دخوله منزلا، وتم الاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل بخان يونس، موضحة "حاصرنا قوة صهيونية أمس من 9 جنود، واشتبكنا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت كتائب القسام "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية داخل مبنى في خزاعة شرق خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وكانت القسام قد أعلنت مساء أمس الجمعة استهداف 9 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوات راجلة، وأن مجاهديها اشتبكوا مع قوات راجلة، وأجهزوا على جنود في شرق حي التفاح بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لآليات الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون.

#تغطية_مباشرة – كتائب القسام تستهدف آليات عسكرية إسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 19 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

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خسائر كبيرة

وفي بلدة خزاعة شرق خان يونس، استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، كما استهدف مقاتلو القسام، في عملية مشتركة مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105″ و"التاندوم" في منطقة معن، بخان يونس جنوبي القطاع.

وفي منطقة الزَنّة شرق خان يونس، فجر مقاتلو القسام عبوات مضادة للأفراد في قوتين إسرائيليتين تمركزت إحداهما بمنزل، وتقدمت الأخرى صوب فتحة نفق، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفي منطقة الزنة أيضا، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف تجمعات لآليات العدو وجنوده بمنطقة القِرِم، شمالي قطاع غزة.

أما سرايا القدس، فقد أعلنت أن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية بمنطقة المحطة بخان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل، كما نشرت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها عددا من الآليات الإسرائيلية في محاور التقدم بحيي التفاح والدرج، شرقي مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 من جنوده في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل على تحسين أداء قواته.

شهداء وسط غزة

على صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منازل المواطنين في بلدة الزوايدة وأحياء أخرى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، في حين أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف 9 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوات راجلة، والإجهاز على جنود في شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي حي المنارة بخان يونس، ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بالحي إلى 18 شهيدا إضافة لعدد من المصابين، في حين استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى منذ فجر اليوم.

وذكر مراسل الجزيرة أن 3 شهداء آخرين سقطوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع سقوط 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على وسط القطاع خلال الساعات الماضية.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع أيضا، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الزبيدي في البلدة، في وقت لا يزال عدد من سكان المنزل عالقين تحت الركام، وتواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني صعوبات كبيرة في إنقاذ وانتشال الضحايا نتيجة النقص الحاد في الإمكانيات والمعدات اللازمة.