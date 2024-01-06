أكاديمي أميركي يدعو للتظاهر للضغط على إدارة بايدن لإنهاء حرب غزة

دعا الأكاديمي والمرشح الرئاسي الأميركي المستقل كورنيل ويست أمس الجمعة -عبر منصة إكس- إلى مظاهرة ضخمة يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، في واشنطن للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال ويست إن إدارة بايدن متواطئة مع ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة.

وأضاف أن كل من لديه "أخلاق وضمير" مهما كانت انتماءاته، عليه أن يتظاهر للضغط على إدارة بايدن لإنهاء الحرب على غزة.

وكان ويست انتقد سابقا موقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل الذي وصفه بأنه "غير أخلاقي"، وكذلك "ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الأميركي مع ضحايا الحرب".

يذكر أن ويست فيلسوف وأكاديمي استقال من جامعة هارفارد الأميركية في 2021 بسبب ما وصفه بـ "إذعانها للتحيز" ضد الفلسطينيين، قائلا حينها إن الجامعة تعيش حالة من "الاضمحلال والتعفن الروحي".

يشار -أيضا- إلى أن رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي أعلنت الثلاثاء الماضي، التنحي عن منصبها عقب تعرضها لضغوط وانتقادات؛ بسبب رأيها أن المظاهرات ضد إسرائيل داخل الحرم الجامعي تدخل ضمن نطاق "حرية التعبير"، وذلك بعد ضغوط اللوبي الإسرائيلي.

وشهدت الولايات الأميركية مظاهرات حاشدة داعمة للفلسطينيين تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتهدف للضغط على إدارة بايدن لإنهاء الدعم العسكري غير المشروط، مع تفاقم المأساة الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا في القطاع المحاصر.