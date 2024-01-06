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مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية ستطلق نحو لبنان

مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية ستطلق على لبنان
مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية ستطلق على لبنان (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/1/2024

زار مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أمس الجمعة- أن بنس زار مجموعة جنود على الحدود مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب.

وأوضحت أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس "نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأميركية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأميركي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات عديدة بسبب دعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على غزة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول