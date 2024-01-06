مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية ستطلق نحو لبنان

زار مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أمس الجمعة- أن بنس زار مجموعة جنود على الحدود مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب.

وأوضحت أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

Traveled to Israel’s Northern Command today to meet with military leaders and joined @IDF soldiers stationed near Israel’s border with Lebanon. Ever since October 7th, these courageous Israelis, several of whom are also American citizens, left families and home to stand strong… pic.twitter.com/2vj3mmArSl — Mike Pence (@Mike_Pence) January 5, 2024

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس "نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأميركية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأميركي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات عديدة بسبب دعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على غزة.