شهداء بقصف إسرائيلي لوسط غزة والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منازل المواطنين في بلدة الزوايدة وأحياء أخرى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، في حين أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف 9 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوات راجلة، والإجهاز على جنود في شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي حي المنارة بخان يونس، ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بالحي إلى 18 شهيدا إضافة لعدد من المصابين، في حين استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى منذ فجر اليوم.

وذكر مراسل الجزيرة أن 3 شهداء آخرين سقطوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع سقوط 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على وسط القطاع خلال الساعات الماضية.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع أيضا، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الزبيدي في البلدة، في وقت لا يزال عدد من سكان المنزل عالقين تحت الركام، وتواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني صعوبات كبيرة في إنقاذ وانتشال الضحايا نتيجة النقص الحاد في الإمكانيات والمعدات اللازمة.

#عاجل | المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق #غزة وسرق 150 جثمانا#حرب_غزة pic.twitter.com/sqe7LYTg9A — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2024

نبش القبور

وفي حي التفاح شرق غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح، وسرق 150 جثمانا.

وقال المكتب في بيان له إنه "رصد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني من خلال نبشه لقرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق غزة، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".

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خسائر الاحتلال

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف 9 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوات راجلة، وأن مجاهديها اشتبكوا مع قوات راجلة، وأجهزوا على جنود في شرق حي التفاح بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لآليات الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون.

وفي بلدة خزاعة شرق خان يونس، استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، كما استهدف مقاتلو القسام، في عملية مشتركة مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105″ و"التاندوم" في منطقة معن، بخان يونس جنوبي القطاع.

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وفي منطقة الزَنّة شرق خان يونس، فجر مقاتلو القسام عبوات مضادة للأفراد في قوتين إسرائيليتين تمركزت إحداهما بمنزل، وتقدمت الأخرى صوب فتحة نفق، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفي منطقة الزنة أيضا، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف تجمعات لآليات العدو وجنوده بمنطقة القِرِم، شمالي قطاع غزة.

أما سرايا القدس، فقد أعلنت أن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية بمنطقة المحطة بخان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل، كما نشرت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها عددا من الآليات الإسرائيلية في محاور التقدم بحيي التفاح والدرج، شرقي مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 من جنوده في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل على تحسين أداء قواته.