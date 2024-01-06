سلاحا الجو الفرنسي والأردني يسقطان مساعدات طبية على غزة

نفّذ سلاح الجو الفرنسي بالاشتراك مع الجيش الأردني -أمس الجمعة- عملية إنزال شحنات عدة من المعونات الإنسانية الغذائية والطبية فوق قطاع غزة.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية الجمعة الماضية إن سلاحي الجو الفرنسي والأردني أسقطا 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة فوق المستشفى الأردني الميداني، الذي أنشئ في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح الإليزيه لمراسل الجزيرة في باريس أن المساعدات توزع لجميع المحتاجين، ولكن نقطة الإنزال والتوزيع كانت في محيط المستشفى الأردني الميداني باستخدام طائرتين: واحدة تابعة للجيش الفرنسي، والأخرى للجيش الأردني من طراز سي 130.

من جهته، قال السفير الفرنسي في الأردن أليكسي لوكوورغرانميزون في تصريح للجزيرة إن بلاده شاركت مع الأردن في إنزال جوي لمساعدات تحتوي على معدات طبية وإنسانية، لصالح المستشفى الميداني الأردني والمستشفيات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع الأردن حاليا من أجل استقبال جرحى من غزة للعلاج في المستشفيات الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجا، ولهذا قدّمت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان هناك.

وسبق أن نفّذ الأردن في السابق عمليات إسقاط مساعدات على غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها باريس بشكل مباشر في مثل هذه العمليات.

وتأتي عمليات إسقاط المساعدات من الجو بعد 3 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 22 ألفا و600، ونحو 58 ألف جريح.