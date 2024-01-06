روفان نصر.. طفلة فقدت كل عائلتها بقصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس

روفان نصر، طفلة فلسطينية من قطاع غزة، فقدت كل عائلتها في استهداف إسرائيلي لمنزل نزحوا إليه في خان يونس جنوبي القطاع، وكانت الناجية الوحيدة من بين أفراد أسرتها.

تروي روفان -لكاميرا الجزيرة- أنها ذهبت لتنام وفجأة استيقظت لتجد نفسها وسط ركام منزلها الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، وتقول "شعرت بأن يدي ورجلي مربوطة، وبدأت أصرخ ثم سمعت أصواتا تقول من هذه من هذه..".

وقالت إن مواطنين أخرجوها من تحت ركام منزلها الذي تعرض للقصف الإسرائيلي الساعة الواحدة.

وبحسب رواية الطفلة الفلسطينية، فقد ذهبت إلى بيت عملها، لكنها لم تستطع النوم لأنها بقيت تفكر في والدها ووالدتها وإخوتها.

وفي الصباح، طلبت أن تذهب مع بيت عمها إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس لرؤية عائلتها، لكنهم أخبروها أنهم استشهدوا في القصف الإسرائيلي، والدتها ووالدها وإخوتها، عدي ومحمد ومالك.

وبصبر وشجاعة تقول روفان: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتضيف أن شعورها لا يوصف بعد أن فقد أسرتها في القصف الإسرائيلي، وأنها بكت كثيرا، وتمنت ألا يمر أحد بما مرت به.