بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة وانشغال الكثيرين بمتابعته؛ لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم السبت، السادس من يناير/كانون الثاني الجاري بعيدا عن الحرب على غزة:

موسكو تعلن إحباط هجمات في القرم والبحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ وطائرات مسيّرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وكانت أوكرانيا كثفت مؤخرا هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.

من جهة أخرى، نشرت كييف مساء أمس صورا لما قالت إنه صاروخ فرط صوتي روسي من طراز "كينجال"، وأكدت أن قواتها أسقطت 10 نماذج منه خلال ضربات كثيفة الثلاثاء الماضي بواسطة نظام الدفاع الجوي الأميركي باتريوت.

حصيلة جديدة لزلزال اليابان

أفادت حصيلة رسمية اليوم السبت أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد ارتفع إلى 100 قتيل، وما زال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين.

ولليوم السادس، يستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة، في حين ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.

والزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان هو الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من 8 سنوات.

النيابة العامة الليبية: الإهمال سبب انهيار سدي درنة

نشرت النيابة العامة في ليبيا نتائج التحقيق في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة (شرق) في سبتمبر/أيلول الماضي وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص.

وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على موقع فيسبوك تحت عنوان "نتائج تحقيق حادثة فيضان وادي درنة" أن الإهمال في صيانة سدّي "البلاد" و"سيدي بو منصور" في درنة إثر إعصار دانيال أدى لانهيارهما، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوفيات في المدينة بلغ 4540، بينهم 576 أجنبيا.

بايدن وترامب يتبادلان الهجمات في تجمعين انتخابيين

هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا منافسه الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب واتهمه بتهديد الديمقراطية وتبني خطاب "نازي".

ورد ترامب في خطاب ألقاه في ولاية "آيوا" باتهام بايدن بالفشل في إدارة البلاد، كما اتهمه بالفساد واستغلال السلطة لاستهدافه سياسيا.

وزير كوري جنوبي يستبعد خفض القوات الأميركية حتى لو عاد ترامب

قال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "كيم يونغ هو" إن من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها المنتشرة في بلاده حتى لو فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأرجع كيم ذلك إلى أن الكونغرس الأميركي قد قرر الأمر بالفعل في مشروع قانون الدفاع الذي أقره في الآونة الأخيرة، قائلا إن تعزيز العلاقات بين سول وواشنطن وطوكيو سيساعد في التغلب على أي تغييرات سياسية في الولايات المتحدة.

قتلى جراء حريق "متعمد" في بنغلاديش قبيل الانتخابات

قالت الشرطة في بنغلاديش اليوم السبت إن 4 أشخاص على الأقل -بينهم طفل- لقوا حتفهم في حريق يشتبه في أنه متعمد في قطار ركاب عشية الانتخابات العامة التي يقاطعها حزب المعارضة الرئيسي (حزب بنغلاديش القومي).

كما أصيب في الحريق 8 أشخاص عندما امتدت ألسنة اللهب إلى 4 مقصورات في قطار بينابول السريع الذي كان متجها إلى داكا مساء أمس الجمعة.

السجن 14 عاما لشرطي أميركي أُدين بقتل شاب أسود

حكم على شرطي أميركي أبيض يدعى راندي رويديما بالسجن 14 شهرا لضلوعه في مقتل إيليا ماكلين، وهو شاب أسود تعرض للخنق والحقن بمادة الكيتامين المهدئة خلال توقيفه سنة 2019 في أورورا بولاية كولورادو (غرب).

وكان رويديما قد أُدين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة القتل غير العمد وحكم عليه بالجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، في حين تمت تبرئة شرطيين آخرين كانا يلاحَقان في القضية نفسها.

وتوفي الضحية إيليا ماكلين بنوبة قلبية بعد 3 أيام من توقيفه، وخلال اعتقاله ثبّت الشرطيون رقبته ثم حقنه مسعفان بالقوة بمادة مهدئة قوية، وتمت محاكمة المسعفين بشكل منفصل، وأدينا بتهمة القتل غير العمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهما ينتظران النطق بعقوبتهما.

تايوان: المناطيد الصينية تهدد سلامة الطيران

اتهمت وزارة الدفاع التايوانية الصين اليوم السبت بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بعد رصد موجة من المناطيد في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان أو فوقها قبل أيام من انتخابات تايوانية مهمة.

وتشهد تايوان حالة تأهب قصوى تحسبا للنشاط العسكري والسياسي الصيني قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، وتتهم تايبيه بكين بالسعي للتأثير على هذه الانتخابات، علما أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وهو ما ترفضه حكومة تايوان المدعومة من الغرب.