"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف القوات الأميركية في التنف والشدادي

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بالطائرات المسيرة قاعدتين أميركيتين في سوريا ردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت -في بيان نشر اليوم السبت- إنها استهدفت "قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري"، مؤكدة استمرارها "في دك معاقل العدو"، وفقا للبيان.

يأتي هذا وسط مخاوف أميركية من اندلاع صراع إقليمي واسع جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد صرح مسؤول أميركي أول أمس الخميس بأن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدى هجوم أميركي بطائرة مسيرة -الخميس- إلى مقتل طالب علي السعيدي، القيادي في حركة النجباء المنضوية تحت فصائل الحشد الشعبي.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن السعيدي قتل في غارة على بغداد، لأنه كان "يشكل تهديدا وخطط لهجمات ضد عسكريين أميركيين في العراق وسوريا".

في المقابل، ندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجوم واعتبره "تصعيدا خطيرا واعتداء على العراق"، محملا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية هذا الاستهداف "غير المبرر" لجهة أمنية عراقية.

كما أعلن السوداني -أمس الجمعة- تشكيل لجنة لترتيب إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا موقف بغداد "الثابت والمبدئي" لتحقيق ذلك.

وينتشر حوالي 2500 جندي أميركي في العراق و900 آخرين في سوريا في إطار ما تقول الولايات المتحدة إنها مهمة لتقديم المشورة والدعم للقوات المحلية.