الجيش الأردني يقتل 5 مهربين ويعتقل 15 آخرين عند الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان السبت أن قواته "قتلت 5 من مهربي المخدرات وألقت القبض على 15 آخرين" بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه خلال العملية تم "ضبط 627 ألف حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف" خلال الاشتباكات التي جرت على الحدود الشمالية للمملكة.

كما أشار المصدر العسكري الأردني لوكالة بترا إلى أن الاشتباكات لم تُسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات المسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباكات مسلحة حدودية مع مهربين على الحدود مع سوريا، وأن جنود الجيش يطردون المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وقال الجيش أيضا إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عمليات التسلل والتهريب بهدف اجتياز الحدود.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الجيش الأردني إنه يواجه ما سماه "حملة مسعورة" من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة.