الاحتلال يواصل عدوانه بالضفة ويدهم منازل المواطنين بمناطق عدة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على مدن الضفة الغربية، وجددت ليل الجمعة وفجر اليوم السبت اقتحام عدد من البلدات والقرى، واندلعت اشتباكات في مناطق عدة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وفي مدينة الخليل، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال المدينة، ودهمت منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة تلة الصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، ودهمت عددا من المنازل في المنطقة.

في الوقت نفسه، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه سيارة إسعاف تابعة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم العروب شمال الخليل، وأصابتها بشكل مباشر وذلك بعد مواجهات اندلعت في المخيم.

وأطلق مستوطنون إسرائيليون النار على شاب في قرية صوريف شمالي الخليل.

اقتحام نابلس ودوريات في قلقيلية

وفي نابلس، قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة، وأن اشتباكات اندلعت مع مقاومين فلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت سابق المنطقة الشرقية من نابلس من حاجز عورتا جنوبي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية من محورها الجنوبي، وسيّرت دوريات في حي شريم وشارع بنك فلسطين جنوبي المدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال في وقت لاحق.

وفي جنين، أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين.

إصابة في قباطية

وأصيب شاب من بلدة قباطية جنوب جنين، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر ومصادر أمنية إن شابا من قباطية أصيب برصاص الاحتلال في الساق أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة بمحافظة نابلس، حيث قُدّمت الإسعاف الأولية له في عصيرة، ثم نُقل إلى مستشفى جنين.

كما اقتحمت ضاحية الشويكي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

تشييع شهيد

وفي قرية بيت ريما شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية، شيع الأهالي الفتى الفلسطيني أسيد الريماوي (17 عاما) الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو لكاميرا مراقبة لحظة إصابة الفتى أسيد الريماوي بالرصاص، حيث هب شبان آخرون لإنقاذه لكن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بكثافة وأصابوا عددا منهم، ووصلت الآليات العسكرية إلى الموقع، ومنعت إسعاف الشهيد الريماوي حتى فارق الحياة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 شبان فلسطينيين أصيبوا، بينهم اثنان جروحهما خطيرة، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت وسط البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 326 شهيدا، من بينهم 7 شهداء خلال أقل من أسبوع منذ بداية العام الحالي 2024.