أصيب فلسطينيون بالرصاص واعتقل آخرون -اليوم السبت- خلال عمليات اقتحام جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتخللتها اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بلعا وعنبتا شرقي طولكرم بشمال الضفة الغربية.

وأضاف الهلال الأحمر أن معظم الإصابات في البلدتين كانت بالرصاص الحي.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء، وانتشرت فيها لاعتقال من تسميهم مطلوبين، وتمركزت وسط بلدة بلعا حيث اندلعت مواجهات مع فلسطينيين أثناء تصديهم للاقتحام، وقام الجنود الإسرائيليون بتدمير وإحراق محل تجاري وإطلاق قنابل صوت قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية شويكة في طولكرم من البوابة الغربية عند الجدار العازل.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية للمرة الثانية فجر اليوم، ودهم أحياء عدة في المدينة.

اشتباكات مسلحة ليلية مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية pic.twitter.com/5Ou9TEbjhX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 6, 2024

اشتباكات عنيفة

وغير بعيد عن قلقيلية، دهمت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها في مدينة نابلس، وأفادت مراسلة الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام.

وكانت القوات قد انسحبت من المدينة بعد تدمير مطبعة لأستاذ جامعي معتقل منذ شهرين في سجون الاحتلال.

وبعد انسحابها بأقل من نصف ساعة عادت واقتحمت المدينة، وتوجهت صوب البلدة القديمة.

وفي جنين، أفادت مراسلة الجزيرة بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة التي تقع أيضا شمالي الضفة.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس المحتلة، وقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، واندلعت مواجهات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، ولا تزال تلك القوات تحاصر عدة أحياء بذريعة البحث عن مطلوبين لديها.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بني نعيم شرقي الخليل بالضفة الغربية pic.twitter.com/sRb9AZjhNa — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 6, 2024

استهداف سيارة إسعاف

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، استهدفت الاقتحامات الإسرائيلية بلدة بني نعيم، حيث قام الجنود الإسرائيليون بدهم وتفتيش المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ومنطقة تلة الصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص باتجاه سيارة إسعاف تابعة للجنة الشعبية لخدمات مخيم العروب شمال المدينة.

وتأتي الاقتحامات الإسرائيلية الجديدة في إطار تصعيد مستمر بالضفة منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويذكر أن 326 فلسطينيا استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بينهم 7 شهداء منذ بداية العام الحالي 2024.