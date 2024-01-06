قتلى بكمين محكم للقسام والاحتلال يقر بخسائر جديدة

واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت قصفه لقطاع غزة، مركزا على وسط القطاع وجنوبه، وفي حين اعترف بمقتل ضابط رفيع خلال المعارك في شمال غزة، أعلنت المقاومة قتل عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر.

وتمكنت فصائل المقاومة بقيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تكبيد جيش الاحتلال خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

وأعلنت كتائب القسام اليوم السبت أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضافت القسام أنه أُجهز على أحد جنود الاحتلال -أيضا- خلال دخوله منزلا، واشتُبك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل بخان يونس، موضحة "حاصرنا قوة صهيونية أمس من 9 جنود، واشتبكنا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت التحشدات العسكرية في منطقة المحطة وسط خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

إضافة إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس قصفها لسديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

مقتل ضابط إسرائيلي

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بغزة اليوم، بينما واصل استهداف عدد من المناطق في القطاع.

وتوقع تقدير لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 12 ألفا و500 جندي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أمس الجمعة- إن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صُنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 22 ألفا و722 شهيدا، بينما أصيب 58 ألفا و166 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 شهيدا، و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين في استهداف تجمع قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن 3 استشهدوا في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة، واستشهدت فلسطينية وسقط عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على شارع صلاح الدين، قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد فلسطيني في قصف على منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوبي القطاع، حيث دمرت غارات إسرائيلية عددا من المنازل، كما قصفت قوات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.