أميركا تسقط مسيّرة جنوب البحر الأحمر أطلقت من اليمن

قالت القيادة المركزية الأميركية إن سفينة تابعة أسقطت -دفاعا عن النفس- طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن جنوب البحر الأحمر السبت بالقرب من عدة سفن تجارية.

وفي بيان لها، قال القيادة الأميركية إن السفينة الحربية (يو إس إس لابون) أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأشار البيان إلى أن "إسقاط المسيرة جاء دفاعا عن النفس في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر على مقربة من السفن التجارية المتعددة".

ولفت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

On the Jan. 6, at approximately 9:30 a.m. (Sanaa time), an unmanned aerial vehicle launched from Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen was shot down in self-defense by USS LABOON (DDG 59) in international waters of the Southern Red Sea in the vicinity of multiple… pic.twitter.com/fT00nlH0hk — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 6, 2024

في سياق مواز، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت تقريرا عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية، قبل أن تغادر الزوارق المنطقة.

وأضافت الهيئة البريطانية في مذكرة حول هذه الواقعة "تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومن جانبه أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، بينما تساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد تل أبيب، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.