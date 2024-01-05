الاحتلال يتكبد مزيدا من الخسائر ويرتكب 15 مجزرة جديدة في غزة

كبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الخسائر في الجنود والمعدات في عمليات عدة نفذتها بمناطق عدة في قطاع غزة، وبينما صدرت حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في القطاع ارتكب الاحتلال 15 مجزرة بحق المدنيين.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجاهديها استهدفوا 9 آليات إسرائيلية واشتبكوا مع قوات راجلة وأجهزوا على جنود في شرق التفاح بمدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لآليات الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون، كما استهدفت في عملية مشتركة مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بخان يونس جنوبي القطاع.

وفي منطقة الزنّة شرق خان يونس فجّر مقاتلو القسام عبوات مضادة للأفراد في قوتين إسرائيليتين تمركزت إحداهما في منزل وتقدمت الأخرى صوب فتحة نفق، وأوقعوا أفرادهما بين قتيل وجريح.

وفي منطقة الزنة أيضا أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وفي بلدة خزاعة شرق خان يونس استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، كما أعلنت عن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 7 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح في البلدة ذاتها.

من جانب آخر، بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف تجمعات لآليات العدو وجنوده بمنطقة القرم شمالي قطاع غزة.

كما نشرت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها عددا من الآليات الإسرائيلية في محاور التقدم بحيي التفاح والدرج شرقي مدينة غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال إصابة 14 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

قصف صاروخي

وفي اليوم الـ91 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال المقاومة الفلسطينية قادرة على إطلاق الصواريخ من مختلف مناطق القطاع رغم ادعاءات جيش الاحتلال بأنه حد من قدرتها على إطلاقها.

وقد دوت صفارات الإنذار في عسقلان وبلدات غلاف غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد صاروخين أطلقا على بلدة سديروت في غلاف غزة، لكنها لم توضح ما إذا وصلا إلى عسقلان أم لا.

وذكرت الإذاعة أن أحد الصاروخين سقط على مبنى عام في بلدة سديروت دون وقوع إصابات بشرية، فيما لم تذكر تفاصيل عن الصاروخ الثاني.

ولم تشر الإذاعة إلى الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادثة.

وكان الاحتلال أخلى سديروت وعشرات البلدات الأخرى في غلاف غزة في أعقاب معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

15 مجزرة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة بحق المدنيين في القطاع راح ضحيتها 162 شهيدا إضافة إلى إصابة 296 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان على غزة إلى 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 جرحى.

وفي سياق متصل، أظهرت صور للجزيرة آثار التجريف التي خلفتها قوات الاحتلال في مقبرة الشهداء بحي التفاح في مدينة غزة.

وتبين الصور قيام آليات الاحتلال بتجريف مقبرة الشهداء ونبش القبور ورمي الجثث على قارعة المقبرة، وشرع الأهالي في دفن جثث ذويهم مرة أخرى، فيما لم يتعرف بعض الأهالي على جثث ذويهم التي دفنوها في المقبرة بعد تخريبها وتجريفها.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تطلق النار وقذائف المدفعية في محاور التوغل بالمناطق الشرقية وسط قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن أكثر من 100 هدف في غزة قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزعم المتحدث أن القوات هاجمت مقار قيادة ومواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ ومباني تضم وسائل قتالية وبنى تحتية تستخدمها الفصائل.