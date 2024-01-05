القسام تقصف آليات الاحتلال غرب مخيم المغازي

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف تجمع لآليات الاحتلال -غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة– بقذائف هاون من العيار الثقيل. وقال مراسل الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية المستمرة على خان يونس (جنوبي القطاع) منذ فجر اليوم قد أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خان يونس، تركزت في محيط منطقة المحطة وشارع جلال ودوار أبو حميدة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف مخيمات وسط قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من مسيرات بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن هناك مصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط عمارة جاسر في خان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت، صباح اليوم الجمعة، جثماني شهيدين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، نتيجة قصف طيران الاحتلال منازل المواطنين مساء أمس.

كما انتشلت طواقم الإسعاف عددا من الجرحى من مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرق مخيم البريج.

قصف من البحر

في غضون ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شواطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

وفي جنوبي القطاع، وصل إلى مجمع ناصر الطبي جثامين 3 شهداء، و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال منطقة مواصي القرارة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق خان يونس، كما دوت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

وأعلنت قوات الاحتلال شن غارات جوية على أكثر من 100 هدف لحركة حماس في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أمس أدى لاستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم 16 في مدينة خان يونس بمنطقة ساحلية في الجنوب تكتظ بالسكان الذين فروا من أجزاء أخرى من القطاع. وأضاف المسؤولون أن من بين الشهداء 9 أطفال.

غارة جوية على النصيرات

وفي حادث منفصل، قال مسؤولو الصحة لوكالة رويترز إن 5 فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على سيارة في مخيم النصيرات للاجئين. وقال سكان من غزة إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت أيضا مخيمين آخرين للاجئين مما دفع كثيرين إلى التوجه جنوبا.

وتدفق السكان من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات للاجئين أمس بعد شن الهجمات عليهم، وركبت بعض العائلات عربات تجرها حمير محملة بالفرش والأمتعة والأطفال. وحول المطر الأرض إلى وحل، مما زاد من المعاناة.

وقال سكان من وسط القطاع مع حلول ليل أمس إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية كثفت قصفها على الجانب الشرقي لمخيمي المغازي والنصيرات.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين المسجلين وصل إلى 22 ألفا و438 شهيدا أمس، أي ما يقرب من 1% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.