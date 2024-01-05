وجه رسالة لنتنياهو وغالانت.. مأساة مواطن برفح فقد زوجته وأطفاله واثنين من أشقائه

بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، أظهرت مشاهد مصورة لحظات صعبة عاشها فلسطيني يودع 6 من أفراد عائلته استشهدوا خلال الغارات على رفح جنوب القطاع مساء الخميس.

وقالت مصادر صحفية للجزيرة، إن المواطن أحمد أبو سنجر فقد زوجته وطفليه الاثنين وشقيقته وشقيقه وابن شقيقه.

وجثى أبو سنجر على ركبتيه باكيا أمام جثامين أطفاله الشهداء في مستشفى أبو يوسف النجار، قائلا "ليس لدي غيرهم في الدنيا".

كما وجه رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "أنتم قتلة أطفال ونساء، ولا تستحقون الحياة".

وأوضح الفلسطيني أن الاحتلال قصف منزله ومنزل أخيه، مشيرا إلى أنه موظف لدى السلطة الفلسطينية وليس لدى عائلته أي علاقة بالعمل العسكري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، خلّف 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.