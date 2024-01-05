بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة وانشغال الكثيرين بمتابعته لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني الجاري بعيدا عن الحرب على غزة:

مصادر استخباراتية: الأردن يقصف مخابئ تجار مخدرات بسوريا

قالت مصادر استخباراتية أردنية وإقليمية إن الأردن شن أمس الخميس غارات جوية داخل سوريا مستهدفا ما يشتبه بأنها مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.

وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، كانوا يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

وقالت المصادر لرويترز إن الطائرات قصفت منزلا يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب بينما أصابت الضربة الأخرى مستودعات بالقرب من قرية الغارية. والموقعان في محافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية.

موسكو تصد هجوما أوكرانيا على القرم

أعلنت روسيا أنها صدت فجر الجمعة هجوما جويا جديدا شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بعشرات المسيرات، في تطور يأتي في إطار تصعيد كل من الطرفين هجماته على الطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تليغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي الموضوعة في الخدمة دمرت واعترضت 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم" التي ضمتها موسكو إليها عام 2014.

كوريا الجنوبية تخلي جزيرتين بسبب قذائف شمالية

قال مسؤول عسكري إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة مدفعية في البحر اليوم الجمعة قرب حدود بحرية مع الجارة الجنوبية.

في غضون ذلك، صدرت أوامر لسكان جزيرتين في كوريا الجنوبية بالإخلاء بسبب "وضع" غير معروف.

ولم تؤكد وزارة الدفاع ما إذا كان الأمر قد صدر نتيجة للقصف المدفعي من كوريا الشمالية أو مناورات كورية جنوبية ردا عليه. لكن رسالة نصية وجهت إلى السكان وأكدها مسؤول بإحدى الجزيرتين أشارت إلى أن قوات كوريا الجنوبية ستطلق "نيرانا بحرية" اعتبارا من الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم.

كيم يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ الباليستية

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون -خلال زيارة إلى مصنع للأعتدة العسكرية- بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ الباليستية استعدادا لـ"مواجهة عسكرية" مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت واشنطن أعلنت الخميس أن بيونغ يانغ زودت موسكو صواريخ باليستية وقاذفات لهذه الصواريخ استخدمها الجيش الروسي أخيرا في موجة الهجمات التي شنها على مدن أوكرانية عديدة.

ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 92 قتيلا و242 مفقودا

أعلنت السلطات اليابانية صباح الجمعة أن حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط الأرخبيل أول أيام السنة الجديدة ارتفعت إلى 92 قتيلا و242 مفقودا.

وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجات وخلف دمارا واسعا وانهيارات أرضية، وتسبب بحريق كبير وأمواج مد عال (تسونامي) زاد ارتفاعها على متر.

ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر لأن مئات المباني دمرت في الكارثة، خاصة بسبب حريق ضخم اندلع بمدينة واجيما، في حين لا تزال بعض القرى معزولة.

3 قتلى و28 جريحا على الأقل في تصادم قطارين بإندونيسيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون على الأقل بجروح جراء اصطدام قطارين ببعضهما البعض في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا صباح الجمعة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إبراهيم تومبو إن الحادث وقع صباح الجمعة الساعة 6:30 (23,30 ت غ الخميس) بالقرب من حقول أرز في تشيكالينغكا بمقاطعة جاوة الغربية. وأضاف أن العديد من العربات انقلبت من جراء الحادث.

قتيل وعديد الجرحى بحريق مستشفى في ألمانيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حريق اندلع مساء الخميس بمستشفى في بلدة أولزين الواقعة شمال ألمانيا قرب مدينة هامبورغ، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن الحريق أسفر عن سقوط قتيل وإصابة عديدين آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة والبقية إصاباتهم طفيفة.

وبحسب التقديرات الأولية فإن قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحريق قد تصل إلى أكثر من مليون يورو، وفقا للبيان نفسه.

مقتل شخصين في إطلاق نار بمدرسة أميركية

قال مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية أيوا الأميركية إن تلميذا في الصف السادس قتل صباح الخميس وأصيب 5 أشخاص عندما فتح طالب النار في مدرسة بالولاية أول يوم بعد عطلة الشتاء.

ووقع الهجوم بعد الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت غرينتش) مباشرة قبل أن يدخل معظم الطلاب والمعلمون المبنى.

وأضاف المسؤولون -في مؤتمر صحفي- أن المشتبه به طالب في مدرسة بيري الثانوية يدعى ديلان بتلر. وعثر عليه ميتا بعد إصابته برصاص أطلقته قوات الأمن على ما يبدو.

وقال ميتش مورتفيت مساعد مدير إدارة التحقيقات الجنائية بالولاية -للصحفيين- إن الشرطة عثرت أيضا على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء تفتيش المدرسة الثانوية.