اللواء الدويري: تغيير تكتيكي ولغة مشتركة بين فصائل المقاومة بغزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري -في تحليله اليومي على قناة الجزيرة- إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أجرت "تغييرا تكتيكيا" على إدارة المعركة الجارية بينها وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف الدويري أن مقاتلي المقاومة بدؤوا يعتمدون على ما يطلق عليها الكمائن الثابتة والكمائن المتحركة، وكذلك الكمائن الخداعية التي يتم فيها استدراج الخصم إلى منطقة القتال، بالإضافة إلى نقل المعركة إلى الخطوط الخلفية.

كما أكد الدويري أن فصائل المقاومة في غزة فعّلت غرفة العمليات المشتركة، بمعنى أن التنسيق بينها انتقل من المستوى التخطيطي إلى المستوى التنفيذي، وبات يتم الجمع بين مجموعتين صغيرتين من المقاتلين في مجموعة واحدة، مشيرا إلى وجود لغة مشتركة بين الفصائل المقاتلة ومهارات متقاربة بين المقاتلين على الأرض.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت عن عملية مشتركة مع سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تم خلالها استهداف 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بمنطقة معن في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في المقابل، فإن الفيديوهات التي تبثها فصائل المقاومة عن عملياتها في منطقة القرم شمال غزة وفي منطقتي الوسط والجنوب تنفي -كما يقول الدويري- مفهوم السيطرة كما تزعم قوات الاحتلال.

وقال إنه منذ أيام عدة خفض الاحتلال عدد القوات وأبقى على 4 ألوية تقاتل في المنطقة الشرقية من غزة، في الشجاعية وحي التفاح والدرج وأطراف جباليا.

ورأى أن إدارة جيش الاحتلال للمعركة في غزة غير واضحة، لأن الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي انعكست على الواقع الميداني، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعاني من الإرباك، وهي بين إعلان انسحاب وتنفيذ عمليات توغل.