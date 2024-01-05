الاحتلال يضيف 3 مفقودين منذ هجوم 7 أكتوبر لقائمة المحتجزين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الخميس- أن 3 إسرائيليين عُدّوا في عداد المفقودين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هم من ضمن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري للصحفيين إن "3 مواطنين كانوا في عداد المفقودين يعدّون حاليا ضمن الرهائن، وقد أُبلغت عائلاتهم بالأمر".

وبهذا الإعلان يرتفع عدد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ هجوم أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إلى 132 شخصا، بناء على الأرقام الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين.

وقد نفّذت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوما على مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة، احتُجز خلاله نحو 240 إسرائيليا أُطلق 100 منهم فيما بعد، بمقتضى صفقة تبادل مع الاحتلال أطلق فيها عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين عدوانا واسعا على قطاع غزة، أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص، جُلّهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.