الأمطار تضاعف معاناة سكان مخيم جباليا شمالي غزة

يواجه النازحون الفلسطينيون في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وضعا معيشيا سيئا للغاية، نتيجة غرق أجزاء كبيرة من المخيم، بعد تساقط الأمطار. ويزيد من حدة الوضع انهيار إمكانيات البلدية، بعد أن دمر القصف الإسرائيلي مضخات صرف المياه.

وتتفاقم المعاناة مع تساقط الأمطار وتوقف كامل لعمل البلديات في شمال غزه نتيجة تدمير الاحتلال آليات البلديات وتدمير الآبار.

كما انهارت منظومة الكهرباء بالكامل، وهو ما أدى لعدم القدرة على تشغيل المولدات، مع عدم وجود سولار.

ودخلت مياه الصرف الصحي إلى بيوت وتجمعات النزوح ومدارس وعيادات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتكب الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب نحو 1876 مجزرة.