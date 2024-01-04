وول ستريت جورنال: واشنطن أعدت خيارات لضرب الحوثيين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الجيش الأميركي أعد خيارات لضرب جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية التي تهاجم في بحر العرب والبحر الأحمر السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الأميركية الوسطى أن 24 هجوما نفذه الحوثيون على سفن تجارية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن من أهم تحديات ضرب الأهداف التابعة للحوثيين أن كثيرا من أنظمة أسلحتهم متحركة.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن على الحوثيين وقف هجماتهم "المزعزعة للاستقرار"، متعهدا باتخاذ إجراءات للدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

كما صرح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن بلاده لن تتردد في القيام بما يلزم إذا استمر الحوثيون بتعريض حياة الأبرياء للخطر وتهديد اقتصاد العالم، وفق تعبيره.

على صعيد آخر أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الأربعاء بأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد "الحقوق والحريات الملاحية" في البحر الأحمر وتشكل "تحديا عالميا" يتطلب "ردا عالميا".

وقال كريس لو، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للمجلس في أول اجتماع له في 2024، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن الوضع في البحر الأحمر "يمر بنقطة تحول".

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كان قد أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون في إطار موقفهم التضامني مع أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي أنهم سيستهدفون بالصواريخ والمسيّرات كل سفن الشحن التجارية التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.