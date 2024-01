محتجزة إسرائيلية سابقة: نتنياهو يريد الفوز بالحرب على حساب "الرهائن"

شنت إسرائيلية محتجزة سابقا لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالسعي لتحقيق مجد شخصي لنفسه من خلال كسب الحرب على حساب المحتجزين.

وقالت الإسرائيلية أفيفا أدريانا سيغل (62 عامًا)، التي أُطلق سراحها من غزة بعد 51 يومًا ولا يزال زوجها كيث محتجزا، إنها "تخشى أن تأتي رغبة الحكومة الإسرائيلية في الفوز بالحرب في غزة على حساب الرهائن".

وأضافت سيغل لقناة "بي بي إس نيوز أوَر" الأميركية: "لدي شعور بأن نتنياهو يريد استمرار الحرب، لأنه يريد الفوز بالحرب"، لافتة إلى أنه "لا يستطيع الاستمرار في الحرب وإخراج الرهائن في آن واحد".

"I have a feeling that Netanyahu wants to keep the war going because he wants to win the war. But he can't keep the war going and get the hostages out," Aviva Siegel, who was held in captivity by Hamas, tells @IAmAmnaNawaz. "He needs to go to a ceasefire and then get them out." pic.twitter.com/tXi6q5bwUu

— PBS NewsHour (@NewsHour) January 2, 2024